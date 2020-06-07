İsveç'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bin 656'ya yükseldi
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İsveç'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bin 656'ya yükseldi

İsveç'te yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı, son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle 4 bin 656'ya çıktı.

İsveç'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bin 656'ya yükseldi
07.06.2020 01:25 | Son Güncelleme: 07.06.2020 02:02

İsveç'te yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı, son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle 4 bin 656'ya çıktı.

Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu İsveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 656'ya çıktı.

Ülkede vaka sayısı da 43 bin 887'ye yükseldi.

Salgında 24 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği öğrenildi.

İsveç'te "sürü bağışıklığı" stratejisi

İsveç'te koronavirüsle mücadele kapsamında sadece lise ve üniversiteler kapatılırken, anaokullar, çocuk yuvaları, ilköğretim okulları, restoranlar, kafeteryalar, spor salonları, alışveriş merkezleri ve toplu taşıma araçları açık tutularak sürü bağışıklığı stratejisi uygulanıyor.

İsveç'te tartışmalı "sürü bağışıklığı" stratejisinin mimarı Halk Sağlık Müdürlüğü Epidemiyolog Anders Tegnell, devlet radyosu SR'ye yaptığı açıklamada, baştan işi sıkı tutmadıklarını belirtirken, "Kovid-19 hastalığından dolayı gereğinden fazla insan öldü. Baştan işi sıkı tutmalıydık." ifadesini kullandı.

Tengell, ikinci bir virüs dalgasında ise İsveç'in diğer ülkelere göre daha şanslı olduğunu savundu.

Başbakan Löfven: "Stratejimiz doğru"

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, seçtikleri stratejinin doğru olduğunu belirterek, "Biz uzmanları ve bilim adamlarını dinleyerek hareket ediyoruz. İsveç'in durumunu şu an başka ülkelerle karşılaştırmak doğru değil." dedi.

İsveç modeline Rus ruleti benzetmesi

Uppsala Üniversitesi Viroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Björn Olsen, İsveç stratejisini Rus ruletine benzetti. Olsen, insanlardan yaşam ile ölüm arasında tercih yapmalarının istendiğini savunarak, yetkilileri sert önlemler alan diğer İskandinavya ülkelerini örnek almaya davet etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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