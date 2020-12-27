İsveç'te Kovid-19'a karşı aşılama başladı
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İsveç'te Kovid-19'a karşı aşılama başladı

27.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:02
İsveç'te Kovid-19'a karşı aşılama başladı

İsveç'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk aşı huzurevinde yaşayan 91 yaşındaki bir kişiye yapıldı.

İsveç'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk aşı huzurevinde yaşayan 91 yaşındaki bir kişiye yapıldı.

Alman biyoteknoloji şirketi Pfizer/BioNTech aşısının 4 bin dozdan oluşan ilk partisinin dün ulaştığı İsveç'te, öncelikle yaşlı bakımevlerinde kalanlara aşı yapılmaya başlandı.

İsveç'te ilk aşı Mjölby kentinde huzurevinde yaşayan 91 yaşındaki Gun-Britt Johnsson'a yapıldı.

Noel indirimine akın

Kovid-19'la mücadelede hafif önlemler alarak "sürü bağışıklığı" stratejisini uygulayan İsveç'te Noel sonrası indirimden yararlanmak isteyenler AVM ve mağazalara akın etti. Yetkililerin uyarısına aldırış etmeyenlerden büyük bölümünün maske takmadığı gözlendi.

İsveç son 100 yılın en yüksek ölüm oranı ulaştı

Resmi istatistik kurumu SCB'nin yayımladığı rapora göre, İsveç'te kasım ayında 1918 yılında yaşanan İspanyol gribinin ardından en yüksek ölüm oranına ulaşıldı.

"Sürü bağışıklığı" stratejisi başarısız oldu

İsveç hükümetinin Kovid-19 stratejisini inceleyen Korona Komisyonunun yayımladığı raporda, Kovid-19'la mücadelede hafif önlemler alınan ülkede "sürü bağışıklığı" stratejisinin başarısız olduğu bildirilmişti.

Salgında özellikle yaşlıların korunamadığına dikkat çekilen raporda, "Huzurevlerinde çalışanların büyük bölümü virüs kriziyle mücadelede yalnız bırakıldı. Huzurevlerinde geç önlemler alındı, yaşlılar korunamadı." ifadeleri kullanılmıştı.

Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 279'a çıktı. Ülkede vaka sayısı da 396 bin 48'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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