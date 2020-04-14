İsveç'te koronavirüsten ölümler bini geçti İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 114 kişi yaşamını yitirdi.

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 114 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 1033'e çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. İsveç'te bir günde 114 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 1033'e ulaştı. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 497 artarak, 11 bin 445'e yükseldi.

Kaynak: DHA