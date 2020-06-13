İsveç'te koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 874'e yükseldi
İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 20 kişi yaşamını yitirdi.
13.06.2020 15:38 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:46
İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 20 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 4 bin 874'e çıktı.
İsveç'te son bir günde 20 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 874'e yükselirken; ülkede vaka sayısı ise 50 bin 931'e yükseldi.
Kaynak: DHA