İsveç'te koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 874'e yükseldi İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 20 kişi yaşamını yitirdi.

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 20 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 4 bin 874'e çıktı.

İsveç'te son bir günde 20 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 874'e yükselirken; ülkede vaka sayısı ise 50 bin 931'e yükseldi.

Kaynak: DHA