İsveç'te koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 854'e yükseldi İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 40 kişi yaşamını yitirdi.

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 40 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 4 bin 854'e çıktı.

İsveç'te son bir günde 40 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 854'e yükselirken; ülkede vaka sayısı ise 49 bin 684'e yükseldi.

Kaynak: DHA