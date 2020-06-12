İsveç'te koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 854'e yükseldi
İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 40 kişi yaşamını yitirdi.
12.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:51
İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 40 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 4 bin 854'e çıktı.
İsveç'te son bir günde 40 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 854'e yükselirken; ülkede vaka sayısı ise 49 bin 684'e yükseldi.
Kaynak: DHA