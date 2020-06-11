İsveç'te koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 814'e yükseldi İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi.

İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 4 bin 814'e çıktı.

İsveç'te son bir günde 19 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 814'e yükselirken; ülkede vaka sayısı ise 48 bin 288'e yükseldi.

Kaynak: DHA