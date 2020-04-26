İsveç'te koronavirüs teşhisi konulan Türk vatandaşı, Türkiye'ye getirilecek (2)
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Fahrettin Koca, Türkiye, İsveç, Güncel, Haber

İsveç'te koronavirüs teşhisi konulan Türk vatandaşı, Türkiye'ye getirilecek (2)

BAKAN KOCA: SEVGİLİ LEYLA, SESİNİ DUYDUK, İSVEÇ'E GELİYORUZSağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsveç'te yaşayan koronavirüs hastası Emrullah Gülüşken'i getirecek uçağın saat 06.00'da havalandığını belirterek, "Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06.00'da havalanıyor, İsveç'e geliyoruz.

26.04.2020 06:23 | Son Güncelleme: 26.04.2020 06:23
İsveç'te koronavirüs teşhisi konulan Türk vatandaşı, Türkiye'ye getirilecek (2)

BAKAN KOCA: SEVGİLİ LEYLA, SESİNİ DUYDUK, İSVEÇ'E GELİYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsveç'te yaşayan koronavirüs hastası Emrullah Gülüşken'i getirecek uçağın saat 06.00'da havalandığını belirterek, "Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06.00'da havalanıyor, İsveç'e geliyoruz. Tüm Türkiye, böyle bir dönemde, uzakta olmanıza üzüldük. Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır. Cumhurbaşkanımızın, bütün halkımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Çok sevgiler" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA

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