İsveç'te koronavirüs teşhisi konulan Türk vatandaşı, Türkiye'ye getirilecek
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Fahrettin Koca, Türkiye, Malmö, İsveç, Güncel, Haber

İsveç'te koronavirüs teşhisi konulan Türk vatandaşı, Türkiye'ye getirilecek

İSVEÇ'te koronavirüs testi pozitif çıktığı halde evine gönderilen Emrullah Gülüşken (47), kızlarının çağrısına kayıtsız kalmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Türkiye'ye getiriliyor.

26.04.2020 05:34 | Son Güncelleme: 26.04.2020 05:34
İsveç'te koronavirüs teşhisi konulan Türk vatandaşı, Türkiye'ye getirilecek

İSVEÇ'te koronavirüs testi pozitif çıktığı halde evine gönderilen Emrullah Gülüşken (47), kızlarının çağrısına kayıtsız kalmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Türkiye'ye getiriliyor.

İsveç'in Malmö kentinde yaşayan Emrullah Gülüşken, yaklaşık 2 hafta önce yüksek ateş ve nefes darlığı yaşamaya başladı. Gülüşken'in durumundan endişelenen ailesi, sağlık kuruluşunu arayarak yardım çağırdı. Ancak hastaneden herhangi bir geri dönüş olmadı. İki gün önce ambulansla hastaneye kaldırılan Gülüşen'in koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen hastaneden geri evine gönderildi.

Bunun üzerine Emrullah Gülüşken'in kızları Samira ve Leyla Gülüşken, Twitter üzerinden Türkiye'ye seslendi. Samira Gülüşken, "Ülkemizden bize sahip çıkması adına yardım talep ediyoruz, ne yaparız nereye başvururuz bilmiyoruz. Lütfen sesimizi duyurmamıza yardımcı olun, babamın durumu çok kötü, bir an önce müdahale edilmeli" diyerek yardım çağrısında bulunurken, Leyla Gülüşken de babasının bulunduğu bir videoyu paylaştı.BAKAN KOCA, GÜLÜŞKEN VE 4 ÇOCUĞUNUN GETİRİLMESİ TALİMATI VERDİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samira Gülüşken'i arayarak babası Emrullah Gülüşken'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Koca, Emrullah Gülüşken'in 4 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatını verdi.Gülüşken ve çocukları Samira, Leyla, Emir Ali ve Mahmut'un İstanbul'dan kalkan ambulans uçakla İsveç'ten Türkiye'ye getirileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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