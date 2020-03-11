İsveç'te koronadan ilk ölüm
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Çin Halk Cumhuriyeti, İsveç, Güncel

İsveç'te koronadan ilk ölüm

İsveç'te korona virüsten kaynaklı ilk ölümün yaşandığı açıklandı.

11.03.2020 19:23 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:23
İsveç'te koronadan ilk ölüm

İsveç'te korona virüsten kaynaklı ilk ölümün yaşandığı açıklandı.


Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılan korona virüs (covid-19) nedeniyle İsveç'te ilk can kaybının yaşandığı duyuruldu. Huddinge bölgesinde bulunan Karolinska Üniversite Hastanesi tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden kişinin yaşlı bir hasta olduğu belirtilirken, "Hastanın Covid-19'u ve altta yatan bir hastalığı vardı" denildi.


Öte yandan İsveç'te 477 korona virüsü vakası bulunuyor. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA

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