İsveç'te köpek fuarı düzenlendi

16.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:55

İsveç'te düzenlenen Uluslararası Stockholm Köpek Fuarı'nda 23 ülkeden farklı cinslerde 6 bin 962 köpek yer aldı.



İsveç'te Kennel Club tarafından düzlenen Uluslararası Stockholm Köpek Fuarı'na 23 ülkeden 6 bin 962 köpek katıldı. İki gün süren fuarda 325 cins köpek farklı kategorilerde yarıştı.



Düzenlenen yetenek yarışmada Sivas Kangal cinsi Achille adlı köpek üstün başarı ödülü aldı. Achille'in sahibi Torsten Johanson yaptığı açıklamada, Achille'in 2 yaşında olduğunu 150 kelimeyi rahatlıkla anladığını, çocukları çok sevdiğini, onu yavruyken ABD'den aldığını ve kangal köpeklerini çok sevdiğini söyledi. Sahibiyle dans eden Finlandiya cinsi köpek de altın madalyayla ödüllendirildi.



Yaklaşık 37 bin kişinin ziyaret ettiği Uluslararası Stockholm Köpek Fuarı'nda köpekler, sahiplerine çeşitli ödüller kazandırdı. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA