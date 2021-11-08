İsveç'te Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı

İsveç'in başkenti Stockholmm'de Azerbaycan'ın topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Azerbaycan'ın Stockholm Büyükelçiliği tarafından Zita Folkets Sineması'nda düzenlenen programda, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Azerbaycan milli marşının okunduğu programda, Şuşa zaferini anlatan film gösterildi.

Azerbaycan'ın Stockholm Büyükelçisi Zajur Ahmadov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karabağ Zaferi'nin Azerbaycan ve Türkiye'de coşkulu biçimde kutlandığını söyledi.

Füzuli Uluslararası Havalimanı'nın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından açıldığını hatırlatan Ahmadov, "Öz vatan topraklarına böylece vatandaşlarımızın geri yerleşmesi kolaylaştı. Bugün de burada Şuşa zaferini anlatan bir film izledik. Bu film, Azerbaycan'da yarın gösterilecek, film dünyada ilk defa da İsveç'te gösterildi." ifadelerini kullandı.

Daha sonra programa katılanlara, Azerbaycan mutfağına özgü yiyecekler ikram edildi.