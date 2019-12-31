İsveç'te kar oranı düşen 40 yıllık nükleer reaktör kapatıldı

31.12.2019 07:04 | Son Güncelleme: 31.12.2019 07:04

İsveç, 40 yıldan fazla çalıştıktan sonra en büyük güç istasyonundaki dört nükleer reaktörden birini pazartesi günü kapattı. Karara gerekçe olarak artan maliyet ve kar oranının düşüklüğü gösterildi.



İsveç haber ajansı TT, İsveç'in güneybatısında yer alan Ringhals 2 reaktörünün, İsveç kamu enerji grubu Vattenfall ve Alman kamu kuruluşu Uniper tarafından 2015 yılında alınan karara göre kalıcı olarak kapatıldığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle