İsveç'te, 'Kanlı Ocak' Katliamının Kurbanları Anıldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Sovyet ordusunun 20 Ocak 1990'da Bakü'de yüzlerce kişiyi katlettiği ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak katliamı şehitleri için anma programı düzenlendi.

Sovyet ordusunun 20 Ocak 1990'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de işlenen ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak katliamı şehitleri Stockholm'de anıldı. İsveç Azerbaycan Federasyonu ve Stockholm Azerbeycan Kültür Merkezi tarafından Stockholm'ün Sollentuna Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenen programa, Azerbaycan İsveç Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Vagif Seyidbeyov, Stockholm Azerbaycan Kültür Merkezi Başkanı Rahim Telman Sadiğbaylı, İsveç Azerbaycan Federasyon Başkan Yardımcısı Teymur Eminbayli ve İsveç'te yaşayan Azerbaycan vatandaşları katıldı.

Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Stockholm Azerbaycan Kültür Merkezi Başkanı Rahim Telman Sadiğbaylı, Azerbaycan'da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen 'Kanlı Ocak' (Kanlı Yanvar) Katliamı için bir araya geldiklerini söyledi.

20 Ocak Azerbaycan tarihi için onurlu ve kahramanca bir sayfa olduğunu hatırlatan Sadiğbaylı, "19-20 Ocak 1990'da Sovyet ordusu Bakü'de silahsız ve barışçıl insanlara karşı amansız bir katliam gerçekleştirdi. 20 Ocak şehitlerinin anıları her zaman Azerbaycan halkı için yaşayacak." ifadelerini kullandı. Katliama uluslararası toplumun iki yüzlü bir tavır gösterdiğini belirten Sadiğbayli, "Katliama neden olan o günkü Sovyet yönetimi maalesef, her zaman olduğu gibi uluslararası toplum tarafından cezalandırılmadı ya da herhangi bir yaptırım uygulanmadı." diye konuştu.

İsveç Azerbaycan Federasyon Başkan Yardımcısı Teymur Eminbayli ise barış mitingi yapan Azerbaycan halkına karşı 1990 yılında Sovyet ordusunun yaptığı katliamın hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA