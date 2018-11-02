İsveç'te İlk Kez Görüldü: 'Hyalomma' Alarmı

İSVEÇ Veteriner Hekimliği (SVA) bilim adamlarından Guilio Grandi başkentteki bir parkta bulunan kenenin yaklaşık 2 santim büyüklüğünde olduğunu belirterek, bu tür keneler çoğunlukla Asya ve Afrika'da bulunması sebebiyle Stockholm'de böyle bir vaka ile karşılaşılmış olmanın olağanüstü olduğunu söyledi. Hyalomma, yaz kenesi cinsi olarak bilinir. Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'da rastlanır. Çok sık olmasa da Güney Afrika'da da rastlanıldığı olmuştur. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına neden olan ısırıkları çürüterek öldüren bir etki gösterir ve ölüm birkaç gün içerisinde gerçekleşir.