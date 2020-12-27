İsveç'te ilk Covid-19 aşısı 91 yaşındaki Johansson'a yapıldı
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İsveç'te ilk Covid-19 aşısı 91 yaşındaki Johansson'a yapıldı

27.12.2020 23:32 | Son Güncelleme: 27.12.2020 23:36
İsveç'te ilk Covid-19 aşısı 91 yaşındaki Johansson'a yapıldı

İsveç'te korona virüse (Covid 19) karşı aşılamalar başladı.

İsveç'te korona virüse (Covid 19) karşı aşılamalar başladı. İsveç'te huzurevinde kalan 91 yaşındaki Gun Britt Johansson ise ülkede ilk aşı yapılan kişi oldu.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) 21 Aralık'ta BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanımına onay vermesinin ardından AB ülkelerinde aşılama kampanyası başladı. İsveç'te diğer AB ülkeleri gibi tarihinin en büyük aşı kampanyasını bugün başlattı.

BioNTech-Pfizer ortaklığında geliştirilen aşı, İsveç'te ilk olarak Mjölby şehrinde bulunan huzurevinde kalan 91 yaşındaki Gun Britt Johansson'a hemşire Ann-Louise Broberg tarafından yapıldı. Johansson, aşı vurulmasının ardından internet üzerinden İsveç Başbakanı Stefan Löfven ve İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren ile görüştü.

Başbakan Löfven'in aşı olmanın nasıl bir duygu olduğu sorusunu yanıtlayan Johansson, bunun kendisi için bir sürpriz olduğunu ve birkaç gün öncesinden aşı olacağını tahmin ettiğini ifade etti.

Mjöjby Huzurevi Müdürü Azra Redzepovic yaptığı açıklamada, "Huzurevimizde 72 sakinimiz var. Bunlardan 69'u aşı olmak istedi. Huzurevinde kalanlar uzun zamandır bu aşıyı bekliyordu" dedi.

İsveç Aşı Koordinatörü Richard Bergström ise yaptığı açıklamada, yarın 80 bin dozluk aşı teslimatının gerçekleşmesini beklendiğini belirterek, "Teslimatın ardından her hafta 80 bin doz aşı İsveç'e gelecek" ifadelerini kullandı.

İsveç'te aşıların ilk önce sağlık çalışanlarına, sonrasında ise 65 yaş üzeri yaşlılara uygulanacağı bildirildi.

Öte yandan İsveç'te salgının başından bu yana 396 bin 48 kişide Covid-19 tespit edilirken, 8 bin 279 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

(Metin Altınışık/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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