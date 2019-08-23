İsveç'te "Hindistan" protestosu

23.08.2019 17:55

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan bir grup, Cammu Keşmir'in özel statüsünü ortadan kaldıran Hindistan yönetimini protesto etti.

İsveç Keşmir Komitesi tarafından organize edilen gösteride, Hindistan Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık grup, uluslararası kamuoyunun Cammu Keşmir konusuna daha duyarlı olmasını talep etti.

Ellerinde, "Özgür Keşmir" ve "Hindistan ordusu Keşmir'den çık" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Hindistan yönetimini politikalarından vazgeçmeye davet etti.

Gösteride, Cammu Keşmir'de hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Protestocular, Hint diplomatların, büyükelçiliğin penceresinden "gülerek dalga geçmesi" ile "görüntü almalarına" da tepki gösterdi.

Gösteriye katılan İsveç Rohingya Derneği Başkanı Abul Kalam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan yönetiminin özel statüsünü kaldırdığı Cammu Keşmir eyaletinin dünyanın geri kalanıyla iletişiminin kesildiğini belirtti.

Kalam, Cammu Keşmir'deki Müslümanlar üzerinde baskının arttığını ve evlerine hapis edildiklerini vurgulayarak, "ABD ve Avrupa Birliği ülkelerini Hindistan'a baskı yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini pazartesi günü iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi" önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülke ile ticari ilişkilerini resmi olarak askıya almıştı.

Kaynak: AA