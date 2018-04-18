İsveç'te Hindistan Başbakanına Protesto - Stockholm

İsveç Keşmir Komitesi üyeleri, resmi bir ziyaret için İsveç'in başkenti Stockholm'e gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi protesto etti.

İsveç'te faaliyet gösteren komite üyeleri, İsveç Parlamentosu önünde toplanarak Modi'yi protesto etti.

"Evine geri dön" ve "Katliamlara son ver" pankartları taşıyan protestocular, Keşmir bölgesindeki Müslüman nüfusa yönelik baskıların durdurulmasını istedi.

İsveç Keşmir Komitesi Başkanı Barkat Husein, yaptığı açıklamada, başta Keşmir kentinde olmak Hindistan'ın bir çok konuda insan hakları ihlalleri yaptığını öne sürerek, İsveç devletinin, Hindistan ile hiçbir anlaşma yapmamasını istedi.

Protestonun devam ettiği sıralarda, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile İsveç Başbakanı Stefan Löfven başbakanlık binasında bir araya geldi.