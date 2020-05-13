İsveç'te hastanın bilgilerini yanlışlıkla paylaşan kuruma 11 bin 300 avro ceza
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İsveç'te hastanın bilgilerini yanlışlıkla paylaşan kuruma 11 bin 300 avro ceza

İsveç Veri Koruma Kurulu, bir hastanın kişisel bilgilerini yanlışlıkla paylaşan Sağlık Komitesine 11 bin 300 avro para cezası verdi.

İsveç'te hastanın bilgilerini yanlışlıkla paylaşan kuruma 11 bin 300 avro ceza
13.05.2020 21:28 | Son Güncelleme: 13.05.2020 21:28

İsveç Veri Koruma Kurulu, bir hastanın kişisel bilgilerini yanlışlıkla paylaşan Sağlık Komitesine 11 bin 300 avro para cezası verdi.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamaya göre, adli psikiyatri kliniğine başvuran bir hastanın kişisel ve hastalığıyla ilgili bilgilerini Örebro Bölgesi Sağlık Komitesinin internet sitesinde yayımlanması sebebiyle komiteye yaklaşık 11 bin 300 avro para cezası verildi.

Veri Taban Kurulu Hukuk Danışmanı Elin Hallström ise yaptığı açıklamada, bilgileri yayınlanan kişinin şikayeti üzerine yaptıkları araştırmada, kişisel verilerin yanlışlıkla yayınlandığını tespit ettiklerini belirtti.

Hallström, şikayetçinin, yanlışlıkla bile olsa kamuya açık hale getirilerek hedef gösterilmesi nedeniyle Örebro Bölgesi Sağlık Komitesini cezalandırdıklarını kaydetti.

Sağlık Komitesi, uyarı ve cezanın ardından hastanın kişisel bilgilerini internetten kaldırdı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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