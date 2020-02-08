İsveç'te Gulca katliamı protesto edildi - STOCKHOLM
İsveç'in başkenti Stockholm'de Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Gulca vilayetinde 23. yıl önce gerçekleştirilen katliam protesto edildi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Gulca vilayetinde 23. yıl önce gerçekleştirilen katliam protesto edildi.
İsveç Uygur Maarif Derneği tarafından organize edilen gösteriye,Türk STK'lar da destek verdi.
"Çin Doğu Türkistan'dan çık", "Doğu Türkistan'a özgürlük" sloganı atan göstericiler, Gulca vilayetinin kurbanlarının fotoğraflarının yer aldığı pankartlar taşıdı.
İsveç Uygur Maarif Derneği Başkanı Adem Galip, Doğu Türkistan'ın Gulca vilayetinde 5 Şubat 1997'de yaşanan katliamın 23. yılı dolayısıyla protesto düzenlendiklerini söyledi.
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki esir kamplarına değinen Galip, kampların kapatılmasını, uluslararası kuruluşların Çin'e baskı yapmasını istedi.
Protestoya çok sayıda kişi katılırken, polisin güvenlik önlemleri dikkati çekti.