İsveç'te göçmenlere en fazla çalışma izninin verildiği 10 meslek

11.01.2020 16:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:07

İsveç'te 2019 yılında yabancılara verilen çalışma izni bir önceki yıla oranla arttı. İsveç Göçmenlik Bürosu'nun verilerine göre geçen yıl 59 bin 307 kişiye çalışma izni verildi.



Hükümetin açıkladığı verilere göre çalışma izninin verildiği 60 bine yakın kişiye Birleşmiş Milletler gibi uluslararası işçi statüsünde olanlar, eş durumundan dolayı vize almış olanlar, akademisyen ve sporcular dahil değil. Çalışma izni alanlardan 21 bin 950 kişi İsveç şirketleri adına izin aldı. Euronews.com'da Görüntüle