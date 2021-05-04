İsveç'te göçmen kökenli kişiye hakaret eden yaşlı adama para cezası
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İsveç'te göçmen kökenli kişiye hakaret eden yaşlı adama para cezası

İsveç'te göçmen kökenli kişiye hakaret eden yaşlı adama para cezası
Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel

İsveç'in başkenti Stockholm'de güvenlik şirketinde görevli göçmen kökenli çalışana "İğrenç Arap" şeklinde hakaret eden 80 yaşındaki kişi, 30 bin İsveç kronu (yaklaşık 3 bin avro) para cezasına çarptırıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de güvenlik şirketinde görevli göçmen kökenli çalışana "İğrenç Arap" şeklinde hakaret eden 80 yaşındaki kişi, 30 bin İsveç kronu (yaklaşık 3 bin avro) para cezasına çarptırıldı.

Stockholm Bölge Mahkemesince yapılan açıklamada, söz konusu kişinin "nefret suçu" işlediği kaydedildi.

Açıklamada, zanlının oturduğu semtin güvenliğini sağlayan şirket çalışanını, "İğrenç Arap, senin iğrenç Müslüman ülkesinde hapiste olman gerek" şeklinde ifadelerle aşağıladığı belirtilirken, "Kişinin saygınlığının ihlal edilmesi ve ırkçı sözlerle aşağılanması sonucunda nefret suçu işlendiği tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Mahkeme, zanlının 30 bin kron para cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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