İsveç'te George Floyd için gösteri düzenlendi
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İsveç'te George Floyd için gösteri düzenlendi

ABD'de siyahi George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesi İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.

İsveç'te George Floyd için gösteri düzenlendi
03.06.2020 22:57 | Son Güncelleme: 03.06.2020 23:16

ABD'de siyahi George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesi İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.

Aktivistlerin çağrısı ile Stockholm'un Segel Torg Meydanı'nda toplanan göstericiler, "Sokaklarımızda ırkçı istemiyoruz" ve "Nefes alamıyorum" sloganları attı.

Gösteride sosyal mesafeye uyulmaması nedeniyle polis ile eylemciler arasında sert tartışmalar yaşandı. Polis, zaman zaman biber gazı kullandı.

Stockholm Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Mats Eriksson, kalabalığı kışkırtan bazı kişilerin gözaltına alındığını söyledi.

Göstericilerin küçük gruplar halinde Stockholm sokaklarına dağıldığını belirten Eriksson, organizatörlerin yardımıyla daha fazla olay çıkmasının önlendiğini belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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