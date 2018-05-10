İsveç'te Müslüman Olan Futbolcuya Tepki Yağıyor
U19 Kadın Milli Takımı kalecisi Ronja Andersson'un Müslüman olması, İsveç'te gündeme oturdu. Ailesi başta olmak üzere herkes, genç kaleciye tepki gösteriyor.
U19 Kadın Milli Takımı kalecisi Ronja Andersson'un Müslüman olması, İsveç'te gündeme oturdu.
Müslüman olduğu için kendisine karşı önyargıların arttığını dile getiren Ronja Andersson, "Müslüman olmaktan dolayı gururluyum" dedi. İslam dininin emirlerini yerine getirmeye çalıştığını anlatan Andersson, ramazanda oruç tutacağını belirtti.
"GÜZEL BİR DİNE GEÇTİĞİMİN FARKINDAYIM"
Andersson verdiği röportajda, Müslüman olduktan sonra başta ailesi olmak üzere etrafındakilerin büyük tepkisiyle karşılaştığını söyledi. Andersson, "Bana önyargı ile yaklaşılırken nefret söylemlerine de maruz kaldım ama ben Müslüman olmaktan dolayı gururluyum." ifadelerini kullandı.
Kralspor'un haberine göre; IK Uppsala Kadın Futbol takımının formasını giyen Andersson, Müslüman olduktan sonra birçok arkadaşının İslam dininden etkilendiğini aktardı.
"ALLAH'I TANIDIM VE BANA YARDIMINI HİSSETTİM"
Andersson, "Müslüman olduktan sonra güzel bir dine geçtiğimin farkına vardım. Kur'an-ı Kerim'in içindekilerin hepsine inanıyorum. Allah'ı tanıdım ve bana yardımını hissettim." değerlendirmesinde bulundu.
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Bizimkiler sadece basi kapatmayi ve namazi musluman oldum saydiklari icin basi acik olanlari muslumandan saymazlar. Once erkeklerin beynini cope atip degistirmek lazim ulkemizde ve islam dunyasinda islami kullanan bagnaz yobaz cikarci erkekler ortadan kalkarsa acik basli ve kravatli sakalsiz olarak da mhsluman olunacagini idrak edecek beyinler cikarda o zaman biseyleri anlarlar su an zor kafa bos erkeklerin kadinlarin cogunundaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Alllah tan bizim gibi müslümanım diyenlere bakıp müslümanlığı seçmiyorlar araştırıp inceleyip seçiyorlar bizler Cennet garanti gibi hareket ediyoruz. bizler kafirlere benzemek için çabaladıkça onlar müslümanlığı seçmeye daha çok devam edeceklerCevap Yaz Yayından KaldırARAP: Unuttun galiba dini bütün müslüman ensar vakfı kuran kurslarındaki cemaat evlerindeki kız erkek çocuklara yıllarca yapılan tecavüzlerden sen senin gibiler sorgulamayan sahtekârsınızYayından Kaldır
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İslam alemini dört dörtlük yönetmiş olsaydı,hem huzur hakim olurdu,hemde diger toplumların hidayetine vesile olunurdu,eskiden dünyayı müslümanlar yönetiyordu{Osmanlı}dünyadaki müslümanlar huzur içinde yaşıyorlardı.şimdi ABD Rusya Çin ve batı yönettiği için hiçbir İslam ülkesinde huzur yoktur.islam ülkeleri lidersiz oldukça ezilmeye mahkumdur.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Onun içinmi birtane gelişmiş islam ülkesi var hepsi sefaletin terörün içinde rezil bi yaşamları var yıllardır ataist İSVEC TE Neden yolsuzluk sıfır yobaz sorgulamaz çünkü işine gelmez .Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır