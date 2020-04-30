İsveç'te festival öncesi sosyal mesafe önlemi: Parka tavuk dışkısı döküldü
30.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:35
İsveç'in güneyindeki Lund kentinde, geleneksel festival sırasında koronavirüsün yayılmasını önlemek için merkez parka tavuk gübresi döküldü.
İsveç'in güneyindeki Lund kentinde, geleneksel festival sırasında koronavirüsün yayılmasını önlemek için merkez parka tavuk gübresi döküldü.
Kentte 30 Nisan'da kutlanacak Walpurgis Night etkinlikleri kapsamında insanların parkta bir araya gelmelerini engellemek isteyen belediye, tavuk dışkılarını parka yaydı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com