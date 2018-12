İsveç'te 'Erkeksiz' Festival Ayrımcılıktan Suçlu Bulundu

İsveç'te sadece kadınların girebildiği bir festival Ayrımcılık Ombudsman'ı (DO) tarafından ayrımcılıktan suçlu bulundu.

DO etkinliği "erkeksiz" diye tanımlamanın, ülkenin ayrımcılık yasalarını ihlal ettiğine karar verdi.

Festivalden önce yapılan tanıtımlarda, belirli bir grubun etkinliğe gelmekten caydırıldığı vurgulandı.

Etkinliğin organizatörleri ise Facebook sayfalarında yaptıkları açıklamada, "dünyayı değiştirdikleri için çok meşgul olduklarını ve yanıt vermeyeceklerini" söyledi.

Facebook paylaşımında "5 bin kadın, cinsiyetleri kadın ve erkek olarak belirlemeyenler ve trans bireyler birkaç erkeğin tamamen aklını kaybetmesine neden olması üzücü. Festivalin başarısı tam olarak neye ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. DO'nun kararı bu gerçeği değiştirmiyor." denildi.

DO, yaz aylarında yapılan festivalin girişinde erkeklerin girmesinin aktif bir şekilde önlenmediğini kabul etti ve "girişte katılımcılara cinsiyet temelli bir ayrım yapılmadı" denildi.

Festivalin kısıtlamalarından kimsenin zarar görmemesi nedeniyle para cezası verilmeyeceği vurgulandı.



Festival, İsveç'in en büyük müzik festivali Bravalla'da bir önceki yıl yaşanan çok sayıda cinsel saldırı vakasına tepki olarak komedyen Emma Knyckare tarafından organize edilmişti.

Bravalla'nın organizatörleri de 2017'deki olaylar nedeniyle bu yıl festivali düzenlememişti.