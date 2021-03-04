İsveç'te dün düzenlenen saldırıda "terör bağlantısı" olmadığı açıklandı
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İsveç'te dün düzenlenen saldırıda "terör bağlantısı" olmadığı açıklandı

04.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:56
İsveç'te dün düzenlenen saldırıda

İsveç'in Jönköping şehrine bağlı Vetlanda ilçesinde dün 20 yaşlarındaki bir kişinin 8 kişiyi yaraladığı saldırıda, "terör bağlantısı olmadığı" bildirildi.

İsveç'in Jönköping şehrine bağlı Vetlanda ilçesinde dün 20 yaşlarındaki bir kişinin 8 kişiyi yaraladığı saldırıda, "terör bağlantısı olmadığı" bildirildi.

Saldırıya yönelik soruşturtmayı yürüten Savcı Adam Rullman, ülkenin resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulundu.

Şüpheli hakkında cinayete teşebbüsten soruşturma açıldığını aktaran Rullman, ilk araştırmalarında saldırının terörle ilgisi olmadığı bilgisini paylaştı.

Dagens Nyheter gazetesi de saldırganın daha önce uyuşturucu kullanmak ve satmaktan sabıkası bulunduğunu ve polis tarafından bilinen biri olduğunu belirtti.

Olay

Jönköping Vetlanda ilçesinde, dün 20 yaşlarında bir kişi elinde bıçakla sokaktaki halkın üzerine saldırmıştı.

Olay yerine gelen polis, saldırganı silahla vurarak durdurabilmişti. Söz konusu olayda saldırgan dahil 9 kişi yaralanmış, 3 kişinin durumunun ciddi olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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