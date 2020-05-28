İsveç'te Covid-19 bilançosu artıyor
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İsveç'te Covid-19 bilançosu artıyor

İsveç'te son 24 saatte 95 kişinin hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 4 bin 220'ye yükseldi.

İsveç'te Covid-19 bilançosu artıyor
28.05.2020 12:48 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:48

İsveç'te son 24 saatte 95 kişinin hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 4 bin 220'ye yükseldi. Vaka sayılarında artış gözlenen ülkede vaka sayısı ise 35 bin 88'e ulaştı.

İsveç Sağlık Kurumu, ülkede vaka sayısının 35 bin 88'e, son 24 saatte 95 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının ise 4 bin 220'ye yükseldiğini açıkladı. İsveç'te ölüm ve vaka oranlarının komşu ülkelere göre yüksek seviyelere ulaştığı belirtildi. İsveç Halk Sağlığı Kurumu Epidemiloğu Anders Tegnell, "Ölüm oranı önümüzdeki günlerde düzgün bir şekilde düşecek. Bazı ülkelerde artıyor, bu yüzden haftayı karşılaştırırken çok dikkatli olmalıyız" dedi.

İsveçli epidemilog ile aynı fikirde olmayan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise sürü bağışıklığı sisteminin "çok tehlikeli" olduğunu ifade etti.

Öte yandan Harvard Üniversitesi Epidemiloğu Dr. Michael Mina, " Şimdiye kadar hiçbir toplum sürü bağışıklığına ulaşamadı" şeklinde konuştu.

Kıbrıs Rum Kesimi'nin turizmde normalleşme sürecinde bütün AB ülkelerine kapılarını açarken sadece İsveçli turistleri kabul etmemesi ise İsveç'te tartışmalara neden oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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