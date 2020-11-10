İsveç'te camiye mektupla "tehlikeli madde" gönderildi
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İsveç'te camiye mektupla "tehlikeli madde" gönderildi

10.11.2020 16:13 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:16
İsveç'te camiye mektupla

İsveç'in Malmö kentinde İslam Merkezine bağlı camiye mektup içerisinde "tehlikeli madde" gönderildiği bildirildi.

İsveç'in Malmö kentinde İslam Merkezine bağlı camiye mektup içerisinde "tehlikeli madde" gönderildiği bildirildi.

İsveç Güney Emniyet Müdürü Kim Hild, resmi haber ajansı TT'ye, camiye gönderilen mektubun içinde tehlikeli madde bulunduğunu söyledi.

Söz konusu maddenin içeriği hakkında bilgi vermeyen Hild, "Soruşturmanın selameti açısından maddenin içeriğini şimdi açıklayamayız. Olayda kimse yaralanmadı. Uzman ekiplerimiz mektubun içindeki maddeyi araştırıyor." ifadesini kullandı.

Hild, cami etrafında güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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