180 Kişiyi Taşıyan Yolcu Uçağının Sol Kanadı Binaya Çarptı!
Yaklaşık 180 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı İsveç'te havalimanında bulunan bir binaya çarptı. 179 yolcunun bulunduğu uçakta yaralanan olmadı.
Yaklaşık 180 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı İsveç'te havalimanında bulunan bir binaya çarptı.
UÇAĞIN SOL KANADI BİNAYA ÇARPTI
Air India Havayolları'na ait olan Boeing 787-800 tipi yolcu uçağı, İsveç'in başkentinde bulunan Stockholm Arlanda Havalimanı'na inişi sırasında, uçağın sol kanadını bir binaya çarptı.
İSVEÇ POLİSİ AÇIKLAMA YAPTI
Çarşamba akşam saatlerinde gerçekleşen kazayla ilgili İsveç polisi yaptığı açıklamada, "Boeing hava aracının, inişinin ardından beşinci terminale ulaşmaya çalışırken sol kanadı bir binaya çarptı" denildi.
YARALANAN YOK
Kazanın ardından uçakta bulunan 179 yolcu dışarı alınırken, can kaybı veya yaralı bulunmadığı fakat uçağın sol kanadının hasar gördüğü belirtildi.