İsveç'te bir lisede bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı

İsveç'in Kristianstad kentinde bir lisede bıçaklı saldırı sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülkenin TV4 kanalının haberinde, olayın ırkçı bir saldırı olduğu, 20 yaşındaki saldırganın bir öğretmen ve öğrenciyi yaraladığı belirtildi.

Haberde, saldırganın 18 Ağustos 2021'de Elvsö kentinde bir okula ırkçı saldırı düzenleyen 15 yaşındaki Hugo Ahlfors Jackson'a özendiği kaydedildi.

Kristianstad Polis Sözcüsü Anders Olofsson, saldırganın Kovid-19 maskesi ve bıçakla okulda bir sınıfa girerek saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Saldırganın kısa sürede gözaltına alındığını aktaran Olofsson, yaralıların durumunun iyi olduğunu bildirdi.

İsveç Başbakanı Mangdalena Andersson, yaptığı açıklamada, saldırıdan dolayı dehşete düştüğünü dile getirdi, saldırıda yaralananlara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elvsö kentinde,18 Ağustos 2021'de 15 yaşındaki Hugo Ahlfors Jackson, Müslüman öğrenci ve öğretmenleri öldürmek için bir liseye düzenlediği ırkçı saldırıda bir öğretmeni yaralamış, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Saldırganın yaralanan öğretmen ve öğrencilere 480 bin kron tazminat ödemesine karar verilmişti.

AA / Atila Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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