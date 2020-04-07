İsveç'te bir belediye yaşlıların poşetlerini taşımak için ücret talep etti İsveç'in Sundsvall Belediyesinin, yeni tip koronavirüs salgınında (Kovid-19) risk grubunda yer alan yaşlı vatandaşların poşetlerini para karşılığında evlerine taşıdığı ortaya çıktı.

İsveç'in Sundsvall Belediyesinin, yeni tip koronavirüs salgınında (Kovid-19) risk grubunda yer alan yaşlı vatandaşların poşetlerini para karşılığında evlerine taşıdığı ortaya çıktı.

Sundsvall kentinde yalnız yaşayan 92 yaşındaki Kerstin Hedman, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, kalp hastası olmasına rağmen markete tek başına gitmek zorunda olduğunu söyledi.

Hedman, "Kaldığım apartmanda bana yardım edecek kimse yok. Alışverişe kendim gidiyorum. Torbaları eve taşımak için belediyeye 370 kron (250 Türk lirası) ödüyorum. Belediyeden yardımcı olmalarını ancak istedim fiyatlarının bu olduğunu söylediler." diye konuştu.

Sundsvall Belediyesi, belirlediği tarife kapsamında, yaşlıların alışveriş poşetlerini ayda 4 kez, 5 kron indirimle 1475 kron (Yaklaşık 1000 TL) karşılığında evlerine taşıyor.

Kaynak: AA