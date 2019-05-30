İsveç'te bir belediye 13 yaş altı öğrencilere başörtüsünü yasakladı
İsveç'in güneyindeki Staffanstorp belediyesi 13 yaşın altındaki çocukların okulda başörtüsü takmalarını yasaklama kararı aldı. Muhalefet, dini ayrımcılığa sebep olduğu için karara karşı çıkıyor
İsveç'in güneyindeki Staffanstorp belediyesi 13 yaş altındaki çocukların okulda başörtüsü takmalarını yasaklama kararı aldı.
Belediye meclisinde tartışılan yeni yönetmelik göçmen karşıtı İsveç Demokratları Partisi ve merkez sağ partilerin desteğiyle 4'e karşı 7 oyla kabul edildi. Euronews.com'da Görüntüle
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