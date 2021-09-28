İsveç'te bir apartmanda patlama: en az 25 yaralı - Haberler
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İsveç'te bir apartmanda patlama: en az 25 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İsveç'te bir apartmanda patlama: en az 25 yaralı

İsveç'in Gothenburg kentinde yer alan bir apartmanda meydana gelen patlama sonucu, en az 25 kişi yaralanırken, 100 apartman sakini binadan tahliye edildi.

İsveç'in Gothenburg kentinde yer alan bir apartmanda meydana gelen patlama sonucu, en az 25 kişi yaralanırken, 100 apartman sakini binadan tahliye edildi.

İsveç'in ikinci en büyük kenti Gothenburg'da vatandaşlar güne patlama sesiyle uyandı. Gothenburg'un Annedal semtinde yer alan bir apartmanda yerel saatle sabah 05.00'te bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın sonucunda en az 25 kişi yaralandı. Patlamanın ardından yaralılar, ambulansların geç gelmesi nedeniyle otobüsle hastanelere kaldırılırken, 100 apartman sakini binadan tahliye edildi. Yaşanan olayın ardından polis, ambulans ve arama kurtarma ekipleri ise olay yerine sevk edildi. Acil servis ve İsveç polisi, olay yerinde ve bölgede yaşayan vatandaşları tahliye etmek adına çalışmalar başlattı.

Arama kurtarma sevisi operasyon Müdürü Jon Pile yerel basına yaptığı açıklamada, "Yüzlerce kişi tahliye edildi, insanlar da pencerelerden atlayarak apartmanın avlusuna indi" ifadelerini kullandı. Arama kurtarma servisinin Basın Sözcüsü Josefin Hybring yerel basına yaptığı açıklamada, "Yoğun dumanlar yükseliyor. Olay yerinde 7 istasyondan personelimiz var, şu anda yaklaşık 50 personeliz" ifadelerini kaydederek, dumanın solunmasının sağlık açısından tehlikeli olduğunu kaydetti. Polis ekipleri, patlamanın tüm nedenlerini ve koşullarını belirlemek adına olayla ilişkin soruşturma başlatarak, apartmanı güvenlik kordonu altına alındı. Patlamanın nedenine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Yerel basında yer alan haberler de ise yaşanan patlamanın ardından çevredeki birkaç binada yangın çıktığı ve yaralılardan en az 3'ünün ağır yaralandığı kaydedildi.

-İHA-

İsveç'te bir apartmanda patlama: en az 25 yaralı

İsveç'te bir apartmanda patlama: en az 25 yaralı

İsveç'te bir apartmanda patlama: en az 25 yaralı

İsveç'te bir apartmanda patlama: en az 25 yaralı

İsveç'te bir apartmanda patlama: en az 25 yaralı

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