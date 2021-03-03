İsveç'te bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı
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İsveç'te bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı

03.03.2021 22:23 | Son Güncelleme: 03.03.2021 22:26
İsveç'te bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı

İsveç'in Jönköping şehrine bağlı Vetlanda ilçesinde gerçekleşen bir bıçaklı saldırıda 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsveç'in Jönköping şehrine bağlı Vetlanda ilçesinde gerçekleşen bir bıçaklı saldırıda 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Jönköping Emniyet Müdürlüğünden Angelica Israelsson Silfver, yaptığı açıklamada, Vetlanda'da bıçaklı saldırı gerçekleştiğini söyledi.

Silfver, saldırganın 20 yaşında olduğunu ve saldırıda 8 kişiye yaraladığını kaydetti.

Saldırganın vatandaşların üzerine bıçakla saldırdığını belirten Silfver, olay yerine gelen polisler tarafından saldırganın silahla vurularak durdurulabildiğini ifade etti.

Polis, saldırı ile ilgili terör şüphesiyle soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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