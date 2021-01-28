İsveç'te aşırı sağcı saldırgan balta ve bıçakla girdiği okulda bir öğrenciyi yaraladı
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İsveç'te aşırı sağcı saldırgan balta ve bıçakla girdiği okulda bir öğrenciyi yaraladı

28.01.2021 21:51 | Son Güncelleme: 28.01.2021 21:54
İsveç'te aşırı sağcı saldırgan balta ve bıçakla girdiği okulda bir öğrenciyi yaraladı

İsveç'in Varberg kentinde balta ve bıçakla bir okula giren 25 yaşındaki saldırganın, bir öğrenciyi yaraladığı bildirildi.

İsveç'in Varberg kentinde balta ve bıçakla bir okula giren 25 yaşındaki saldırganın, bir öğrenciyi yaraladığı bildirildi.

Varberg Emniyeti Sözcüsü Anders Wiss, yaptığı açıklamada, saldırganın maske ve miğfer taktığını, elinde balta ve bıçakla Peder Skrivare Lisesi'nde öğrencilere saldırdığını söyledi. Saldırıda bir öğrencinin elinden yaralandığını dile getiren Wiss, "Okulda el yapımı molotofkokteyli de bulundu, bunun da saldırgana ait olduğundan şüpheleniyoruz. Saldırıdan bir saat sonra 25 yaşındaki şüpheli yakalandı ve tutuklandı." ifadelerini kullandı.

İsveç basını, okula saldırının ırkçı duygularla yapıldığına dikkat çekildi. Saldırgan Jarmo Pitkänen'in aşırı sağcı olduğu belirtildi. Pitkänen'in, Varberg'deki okul saldırısından önce sosyal medya hesabından, Göteborg şehrine bağlı Trollhattan kasabasında okula bıçakla saldıran ve 5 kişiyi öldüren ırkçı terörist Anton Lundin Pettersson'un görüntülerini paylaştı.

Göteborg'de 2015 yılında bir okula ırkçı terör saldırısı yapılmıştı

İsveç'in Göteborg şehrine bağlı Trollhattan kasabasında 20 yaşındaki Anton Lundin Pettersson tarafından 22 Ekim 2015'te bir okula düzenlenen ırkçı terör saldırısında göçmen kökenli 4 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetmişti.

Sosyal medyada, Müslüman ve göçmenlere karşı paylaşımlarıyla dikkat çeken ırkçı terörist Anton Lundin Pettersson, olaydan hemen sonra polis tarafından silahla öldürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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