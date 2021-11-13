İsveç'te akaryakıt fiyatları protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüksek akaryakıt fiyatları protesto edildi.

Kendilerine "Bransleupproret" adını veren bir grup, İsveç Parlamentosu önünde toplanarak akaryakıt fiyatlarının düşürülmesini istedi. Ellerinde, "Benzin fiyatlarını düşürün", "Çiftçi zor durumda, mazot zamlarını geri çekin" yazılı pankartlar taşıyan grup, hükümeti eleştiren sloganlar attı.

Grup adına yapılan açıklamada, İsveç'te son 6 ayda benzin ve mazot fiyatlarına yüzde 30 zam geldiği belirtildi.

Benzinin litre fiyatının İsveç tarihinde ilk defa 18 kronu geçtiği hatırlatılan açıklamada, mazotun fiyatının da 20 krona çıktığı, bunun nedeninin ise akaryakıta yönelik vergilerin artırılması olduğu vurgulandı. Açıklamada, akaryakıt fiyatlarının artmasında hükümet ortağı Yeşiller Partisi'nin rolü olduğu iddia edildi.

Daha sonra grup kamyon ve kamyonetlerle şehir içinde tur attı.

Polisin yoğun önlemler aldığı protesto olaysız şekilde sona erdi.

AA / Atila Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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