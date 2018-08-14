İsveç'te, Siyah Giyimli Adamlar 97 Araba Yaktı

İsveç'in ikinci büyük şehri Göteborg'ta bazı siyah giyimli insanlar 97 araba yaktılar. Bu araba yakanların çete mensubu oldukları zannediliyor. Göteborg şehrinin 4 belediyesi Hjallbo, Trollhattan, Kronogarden, ve Ale'de 97 araba yakıldığı bildirildi.

PATLAMYA HAZIR MAYTAP BULDULAR

Şahısların arabaları yakmaları saat 22.00 sularında başladı. İsveç devlet televizyonu SVT'ye konuşan Göteborg Emniyet Müdürlüğü'nden Claes Dahlström, kundaklama olayları nedeniyle çok sayıda polis ve itfaiye aracının sevk edildiğini söyledi. Araçların yüzü maskeli gençler tarafından kundaklandığını belirten Dahlström, araçların yanlarında taşlar ve patlamaya hazır maytap bulduklarını ifade etti.

"KENDİ GELECEĞİNİZİ YAKTINIZ"

Dahlström, olayda kimsenin yaralanmadığını ve saldırganları yakalamak için operasyon başlattıklarını kaydetti. Başbakan Stefan Löfven, olaydan büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Araçları yakan gençlere seslenen Löfven, "Kendi geleceğinizi yaktınız. Ailenizin geleceğini yaktınız, bütün komşuların geleceğini yaktınız. Halkın buna tepki göstermesi lazım ve bu tür olaylara izin vermemesi lazım." ifadelerini kullandı.

"SİYAH GİYİMLİ ADAMLAR MOLOTOF KOKTEYLİNİ ARABALARA DOĞRU ATTI"

Şahısların arabaları yakmaları saat 22.00 sularında başladı. Bir yangının yakınında bulanan yaşlı görgü tanığı şunları söyledi "Üç dört siyah giyimli adam gördüm. İçlerinden biri ateşli molotof kokteylini arabalara doğru attı. Sonra yüksek sesle bir patlama duyuldu" dedi. Evden video filmi çeken genç bir görgü şahidi ise; "Siyah giyimli kişiler araçları ateşe verdiler. Daha sonra molotaf kokteyli ve benzin şişelerine benzer bir şeyler attılar ve olay yerinden hızlıca kaçtılar" dedi.

"YARALANAN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİMİZ YOK"

Göteborg'daki kurtarma servisi, alarm ve yönetim operatörü Dan Lindqvist "Arabalar 5 ayrı bölgede yakıldı. Binek arabaları, bir karavan, küçük bir kamyon tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangınların çıktığı ilk 3 bölgede Frölunda, Hjallbo ve Trollhattan'da yangınlar söndürüldü. Yaralanan olup olmadığı hakkında bir bilgimiz yok" diye ifade etti.