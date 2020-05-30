İsveç'te 5G başlıyor
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İsveç'te 5G başlıyor

İsveç'in telekom şirketi Tele2'nin 5G'ye geçtiklerini duyurdu.

İsveç'te 5G başlıyor
30.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:46

İsveç'in telekom şirketi Tele2'nin 5G'ye geçtiklerini duyurdu. 5G'yi değerlendiren Tieto'nun yöneticisi Caner Aktürk, "Canlı yayınlardaki 5-10 saniyelik duraklamalar aza inecek" dedi.

İsveç'in telekom şirketi Tele2, geçtiğimiz günlerde ilk olarak halka açık şekilde 5G'ye geçtiklerini duyurdu. İsveç'te 5G ile ilgili Kuzey Avrupa'nın ve İsveç'in en büyük teknoloji ve yazılım firması Tieto'nun yöneticisi Caner Aktürk, 5G ile ilgili İHA'ya açıklamalarda bulundu. Aktürk, "İsveç'in en büyük teknoloji ve yazılım firmasında Tieto'da çalışıyorum. 5G bildiğiniz gibi 5. jenerasyon telekomünikasyon frekansı. Daha önce dört farklı jenerasyon vardı. Bunlardan birincisi telsiz olarak konuşmamızı sağladı. İkinci jenerasyon bizim kısa mesajlar göndermemizi sağladı. Üçüncü jenerasyon bizi internet ile tanıştırdı. Şu anda kullandığımız dördüncü jenerasyon ise internet hızlarıyla film izleme, mobil aplikasyonları internet üzerinde kullanmamıza yardımcı oldu. Beşinci jenerasyonun ise iki tane getirdiği özellik var. Veri hızı artacak. Veri hızı 4G'nin 10 katından fazla olacak. 5G hayatımızı da geliştirecek. Bunlar arasında sürücüsüz kullanılan araçlar, bu bir drone veya bir kamyon olabilir. Bizler bunları cep telefonu ile yönetebileceğiz. Örneğin sosyal medyada canlı yayınlardaki konuşmalarda 5 saniye ve 10 saniye duraklamalar vardır. Bu 5G ile çok çabuk hale gelecek" ifadelerini kullandı.

İsveç'te 5G sistemlerinin korona virüsü yaydığı tartışmalarına ilişkin ise "Ben bunu çok mümkün görmüyorum. Bununla ilgili bir araştırma yok Öte yandan radyo frekansları hakkında da bir bulgu yok. Ben bunu çok güçlü bir sav olarak görmüyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan, 5G şimdilik Stockholm merkeziyle sınırlı kalacak. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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