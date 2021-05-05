İsveç'te 5 nükleer reaktör 2028 yılına kadar kapanabilir
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İsveç'te 5 nükleer reaktör 2028 yılına kadar kapanabilir

İsveç'te 5 nükleer reaktör 2028 yılına kadar kapanabilir
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsveç'te nükleer atık depolama alanının yakında dolacak olması ve hükümetin yeni atık depolama alanı hakkında henüz karar vermemesi nedeniyle 5 nükleer reaktörün 2024-2028 yılları arasında kapanabileceği belirtildi.

İsveç'te nükleer atık depolama alanının yakında dolacak olması ve hükümetin yeni atık depolama alanı hakkında henüz karar vermemesi nedeniyle 5 nükleer reaktörün 2024-2028 yılları arasında kapanabileceği belirtildi.

İsveç'te nükleer atık depolama alanının yakında dolması beklenirken, hükümet yeni atık depolama alanı hakkında henüz karar vermedi. Hükümetin geciken kararı nedeni ile İsveç'te bulunan 5 nükleer reaktörün kapanma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Avrupa genelinde enerji ticaretini sağlayan Nord Pool aracılığı ile yayınlanan mesajda, İsveç'te bulunan 5 nükleer reaktörün 2024-2028 yıllarında kapanabileceği ifade edilerek, Forsmak 4 reaktörünün 2024'de, Forsmark 2, Ringhals 3 ve 4 reaktörlerinin 2025'te ve Forsmark 1 reaktörünün 2028'de kapanabileceği belirtildi. Mesajda, İsveç hükümetinin kullanılmış nükleer yakıt depolama alanına ilişkin kararını en geç 31 Ağustos'a kadar alması gerektiği açıklandı.

Söz konusu reaktörlerin çoğunluk sahibi ve işletmecisi Vattenfall, Forsmark'ta planlanan depolama alanı ile ilgili paydaşlardan onay aldıklarını ifade ederek, "Hükümet temsilcileriyle devam eden temaslarımız var, ancak nükleer üretim birimlerimizdeki elektrik üretimini tehlikeye atmamak için bu yıl Ağustos ayı sonundan önce bir karar alınması gerekiyor" dedi.

İsveç'teki en büyük çevre sorunu

İsveç Çevre Bakanı Per Bolund ise yaptığı açıklamada, depo hakkındaki kararın İsveç'teki en büyük çevre sorunlarından biri olduğunu belirtti. Meselenin yüksek öncelikli olduğunu fakat geçici depolama tesisi dolmadan sürecin tamamlanamama riski bulunduğunu ifade eden Bolund, "İsveç'te depolama kapasitesinin olmadığı bir durumdan kaçınmak için Clab geçici tesisine depodan ayrı karar verme ihtimaline bakıyoruz" dedi.

Clab olarak bilinen geçici depolama tesisinin kapasitesinin 8 bin tondan 11 bin tona çıkarılması planlanırken, tesiste şu anda 7 bin 300 ton nükleer atık tutuluyor.

Geçtiğimiz yıl elektrik ihtiyacının yüzde 30'u nükleer reaktörlerden sağlandı

Resmi verilere göre, tamamı İsveç'in güneyinde bulunan nükleer reaktörler 2020'de ülkenin elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 30'unu karşıladı. Ringhals 1 reaktörü geçen yılın sonunda kapatılırken, ülkende faaliyet olan 6 reaktör 2040'ların başına kadar enerji üretmeye devam edebilir. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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