İsveç'te 300 binden fazla kişi internette sığınak aradı - Haberler

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İsveç'te 300 binden fazla kişi internette sığınak aradı

AA, Atila Altuntaş - Güncel
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İsveç'te 300 binden fazla kişi internette sığınak aradı

İsveç'te savaş korkusu nedeniyle son bir ayda internette sığınak arayanların oranı hızla arttı.

İsveç'te savaş korkusu nedeniyle son bir ayda internette sığınak arayanların oranı hızla arttı.

İsveç devlet radyosunun haberine göre, Rusya- Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte şubatta 331 bin kişinin internette sığınak aradı.

İsveç Sivil Acil Durum Ajansı (MSB) sözcüsü Anna Wennerström, geçen yılın aynı dönemine göre şubat 2022'de internette sığınak arayanların oranının yüzde 4 bin arttığını söyledi.

İsveç'te 7 milyon insanı barındıracak 64 bin sığınağın bulunduğunu aktaran Wennerström, nüfus oranına göre dünyada en fazla sığınağın İsveç'te bulunduğunu sözlerine ekledi.

İsveç'te NATO üyeliğinin tartışmalarının artması ile birlikte ocakta yüzlerce İsveçlinin, Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğine elektronik posta yolu ile "İsveç'e saldıracak mısınız" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, çocuk, genç ve yaşlılar dahil olmak üzere yüzlerce mesaj aldıkları ve İsveç'e saldırmak gibi bir niyetlerinin olmadığı belirtilmişti.

AA / Atila Altuntaş - Güncel

Ukrayna, Savaş, Rusya, İsveç, Güncel, Haberler

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