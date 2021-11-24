İsveç'te 18-65 yaş grubuna Kovid-19 aşısının 3. dozu önerildi - Haberler
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İsveç'te 18-65 yaş grubuna Kovid-19 aşısının 3. dozu önerildi

AA / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel
İsveç'te 18-65 yaş grubuna Kovid-19 aşısının 3. dozu önerildi

İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen aşı kampanyasında, 18-65 yaş aralığındakilere 3. doz önerildi.

İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen aşı kampanyasında, 18-65 yaş aralığındakilere 3. doz önerildi.

İsveç Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2. doz Kovid-19 aşısını olan 18 - 65 yaş arasındakilerin 6 ay içinde 3. dozu olmaları istendi.

İsveç Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren, düzenlediği basın toplantısında, 3. doz aşı için yaklaşık 11 milyon dolar ayırdıklarını duyurdu.

İsveç Aşı Koordinatörü Başkanı Richard Bergström ise Kovid-19 aşısında 3. dozun sonbaharla birlikte 65 yaş üzerindekilerine uygulanmaya başlandığını hatırlatarak 4. doz için de planlama yapıldığını belirtti.

İsveç Halk Sağlık Müdürlüğünün verilerine göre ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 126'ya, vaka sayısı 1 milyon 192 bin 560'a yükseldi. Ülkede 16 yaş üzerindekilerin yüzde 82'si iki doz aşı oldu.

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AA / Atila Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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