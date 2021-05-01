İsveç'te 1 Mayıs yürüyüşü Covid-19 protestosuna dönüştü
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İsveç'te 1 Mayıs yürüyüşü Covid-19 protestosuna dönüştü

İsveç'te 1 Mayıs yürüyüşü Covid-19 protestosuna dönüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsveç'in başkenti Stockholm'de 1 Mayıs nedeniyle düzenlenen yürüyüş, Covid-19 kısıtlamalarına yönelik protesto gösterisine dönüşürken, polis göstericilere müdahale etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 1 Mayıs nedeniyle düzenlenen yürüyüş, Covid-19 kısıtlamalarına yönelik protesto gösterisine dönüşürken, polis göstericilere müdahale etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 1 Mayıs nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş, korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarına yönelik protesto gösterisine dönüştü. Kent merkezinde bulunan Vasa Parkı'nda toplanan göstericiler, ülkede uygulanan Covid-19 kısıtlamalarına karşı "İsveç'e özgürlük" sloganı atarak, pankartlar eşliğinde Svea caddesine yürüdü. Gösterileri yakından takip eden polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.

Milanyum adlı grubun lideri Filip Sjöström, İsveç'te kısıtlamaların tamamen kaldırılmasını istediklerini belirterek, "Bugün 2 bin kişiyi bir araya getirmeyi umut ediyordum. Yine de 500 kişiye yakın kişinin burada toplanması bizim için büyük başarı. Toplumu kapatmanın zararı faydasından daha çok, politikacıların salgınla nasıl başa çıkacağını düşünmesi gerekiyor" dedi.

Polis, söz konusu izinsiz gösteriyi organize eden Sjöström de dahil 5 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan İsveç'te korona virüs vakalarının sayısı 973 bin 604, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 14 bin 86 oldu. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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