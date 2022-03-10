İsveç Savunma Bakanı, görevde olduğu sürece NATO'ya katılmayacaklarını söyledi - Haberler

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İsveç Savunma Bakanı, görevde olduğu sürece NATO'ya katılmayacaklarını söyledi

AA - Atila Altuntaş - Güncel
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İsveç Savunma Bakanı, görevde olduğu sürece NATO'ya katılmayacaklarını söyledi

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, savunma bakanı olduğu sürece ülkesinin NATO'ya katılmayacağını söyledi.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, savunma bakanı olduğu sürece ülkesinin NATO'ya katılmayacağını söyledi.

Ülkesinin devlet televizyonu SVT'de, haber programı "30 dakika"ya açıklamalarda bulunan Hultqvist, geçen sene kasım ayında sarf ettiği "Ben savunma bakanı olduğum sürece İsveç asla NATO üyesi olmayacak." sözünü hatırlatarak, "Aynı düşüncedeyim, aynı sözü 'asla' kelimesini kullanmadan söylüyorum. Geldiğimiz durum 'asla' kelimesini kullanmamamı öğretti." ifadelerini kullandı.

Yakın bölgelerin güvenliği için İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmadığını dile getiren Hultqvist, "İsveç'in NATO'ya üye olması, güvenlik çizgisini temelden değiştirmek anlamına gelir. Bu, yakın bölgemizin güvenliğini etkiler." diye konuştu.

Savunmaya tüm zamanların en büyük yatırımı

Hultqvist, İsveç'in askeri savunmaya tüm zamanların en büyük yatırımını yapacaklarını, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sini savunmaya ayıracaklarını söyledi.

SVT'nin haberine göre, İsveç, geçen sene askeri savunmaya 6,5 milyar dolar bütçe ayırdı. Rusya-Ukrayna savaşından sonra bütçenin 11 milyar dolara çıkarılacağı kaydedildi.

AA / Atila Altuntaş - Güncel

Kasım, İsveç, Güncel, Haberler

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