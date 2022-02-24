İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini sert şekilde kınadı - Haberler
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İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini sert şekilde kınadı

AA, Atila Altuntaş - Güncel
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İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini sert şekilde kınadı

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi şiddetle kınayarak, Rus askerlerinin geri çekilmesini istedi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi şiddetle kınayarak, Rus askerlerinin geri çekilmesini istedi.

Andersson, düzenlediği basın toplantısında, Avrupa tarihinde yeni ve karanlık bir sayfa açıldığını söyledi.

Rusya'nın eylemlerinin uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini vurgulayan Andersson, şunları kaydetti:

"İsveç olarak Rusya'nın Ukrayna işgalini mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz. Rus işgali sebepsiz, yasa dışı ve savunulamaz. Bu durum uluslararası hukuk ve Avrupa güvenlik düzenine de açık bir tehdittir. Rusya'nın Ukrayna'daki tüm güçlerini koşulsuz olarak geri çekmesini talep ediyoruz."

AA / Atila Altuntaş - Güncel

Ukrayna, Rusya, İsveç, Rus, Güncel, Haberler

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