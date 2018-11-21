İsveç, Rusya'yı 2-0 Yenerek A Ligine Çıktı

Türkiye'nin de yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İsveç, Rusya'yı 2-0 yendi ve lider olarak A Ligine yükseldi.

Türkiye'nin de yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İsveç, lider olarak A Ligine çıktı.

Gruptaki son maçta İsveç, 41. dakikada Victor Lindelöf ve 72. dakikada Marcus Berg'in golleriyle Rusya'yı 2-0 mağlup etti.

AVERAJLA LİDER BİTİRDİ

Bu sonuçla 7 puana ulaşan İsveç, grubu ikili averajla Rusya'nın önünde lider tamamlayarak adını A Ligi'ne yazdırdı.

Grupta son sırada kalarak C Ligi'ne düşen Türkiye, Rusya ile oynadığı maçları 2-1 ve 2-0'lık skorlarla kaybetti. İsveç'i deplasmanda 3-2 yenen milliler, rakibine evinde 1-0 mağlup oldu.

Kaynak: Skorer

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