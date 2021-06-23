İsveç - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2020 İsveç - Polonya maç ilk11 kadrosu ve hakemi!

Euro 2020'de gruplardaki son maçlar oynanmaya devam ediyor. Bugün E ve F grubundaki son maçlar oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de İsveç - Polonya olacak. Peki, İsveç - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İsveç - Polonya ilk 11 belli oldu mu?