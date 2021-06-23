İsveç - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2020 İsveç - Polonya maç ilk11 kadrosu ve hakemi!
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İsveç - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2020 İsveç - Polonya maç ilk11 kadrosu ve hakemi!

İsveç - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2020 İsveç - Polonya maç ilk11 kadrosu ve hakemi!
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Euro 2020'de gruplardaki son maçlar oynanmaya devam ediyor. Bugün E ve F grubundaki son maçlar oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de İsveç - Polonya olacak. Peki, İsveç - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İsveç - Polonya ilk 11 belli oldu mu?

İsveç - Polonya Euro 2020 maçı heyecanla bekleniyor. İsveç - Polonya ne zaman, saat kaçta başlayacak? İsveç - Polonya Euro 2020 gruptaki son maç mı olacak? İsveç - Polonya hakemleri belli mi? Maç hangi kanalda? TRT 1'de mi yoksa TRT Spor'da mı? Detaylar haberimizde...

İSVEÇ - POLONYA MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 İsveç - Polonya maçı bugün 23 Haziran Çarşamba günü akşam saat 19:00 'da başlayacaktır. Maç TRT Spor'da yayınlanacak.

İSVEÇ - POLONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İsveç - Polonya maçı Gazprom Arena'da, Saint Petersburg Stadyumu'nda oynanacak.

İSVEÇ - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Maç TRT Spor ekranlarında yayınlanacak. Ayrıca maçı Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 kanallarından da izleyebilirsiniz.

İSVEÇ - POLONYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER BELLİ Mİ?

Muhtemel 11'ler şu şekilde:

İsveç: Olsen, Augustinsson, Danielsson, Lindelöf, Lustig, Ekdal, Forsberg, Olsson, Larsson, Berg, Isak

Polonya: Szczesny, Bednarek, Glik, Bereszynski, Puchacz, Moder, Zielinski, Klich, Jozwiak, Swiderski, Lewandowski

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İsveç - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euro 2020 İsveç - Polonya maç ilk11 kadrosu ve hakemi! - Haberler
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