İsveç Polisi Oyuncak Tabancalı Down Sendromlu Genci Öldürdü

İsveç polisi, başkent Stockholm'de oyuncak tabanca taşıyan down sendromlu bir genci öldürdü. İsveç'in başkenti Stokholm'de dün sabah saatlerinde polisler elinde plastik oyuncak tabanca taşıyan 20 yaşında down sendromlu bir genci öldürdü. Ailesi down sendromlu ve otizmli olan oğulları Eric Torell'in son derece zararsız olduğu konusunda ısrar etti. Olaya karışan polisler görevi kötüye kullanmaktan soruşturmaya tabii tutuldu. İsveç medyasında yer alan habere göre, Stockholm Özel Savcılığı Ofisi, engelli bir adamın öldürülmesine karışan memurların soruşturmasını doğruladı, ancak soruşturmanın ayrıntılarını vermeyi reddetti. 20 yaşındaki down sendromlu Eric Torell dün akşam geç saatlerde tek başına evinden ayrılmış, kısa bir süre sonra babası tarafından polise kayıp ilanı verilmişti. Eric'in annesi Katarina Soderberg, oğlunun engellerinden dolayı zor konuşabildiğini, genellikle yanında bir yetişkin olmadan evden dışarı çıkmadığını söyledi. Soderberg, oğlunun taşıdığı oyuncak tabancanın kendisine verilen bir hediye olduğunu, plastikten yapılmış makineli tüfeği ilk defa eline dün aldığını bildirdi. Akşam gazetesi Aftonbladet'te çıkar habere göre, Eric elindeki oyuncak silahı insanlara doğrultu. Polis derhal silahı yere indirmesini söylerken Eric silahı indirmeyi reddederek garip davranışlarda bulunmaya başladı. Bunun üzerine polis ateş açtı. Haberde, olayın vuku bulduğu saatin sabah 04.00 sıraları olduğu için polisin muhtemelen Eric'in elindeki silahın oyuncak olduğunu görmediği belirtildi. Eric'in babası Rickard Torell, 3 polis memurunun oğlunu karnından vurduğunu söyledi. Özel Savcılık Dairesi, olaya birden fazla subayın karıştığını doğruladı.

