İsveç, Norveç ve Danimarka'da yabancı kökenlilerin koronavirüse yakalanma oranı daha mı yüksek? Danimarka göç ve entegrasyon bakanlığı, ülkede yabancı kökenlilerin koronavirüse yakalanma oranının daha yüksek olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı Mattias Tesfaye, ülkede yabancı kökenlilerin koronavirüse yakalanma oranının daha yüksek olup olmadığının araştırılmasını istedi. Bakan Mattias Tesfaye, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, "Umarım yakın zamanda ülkedeki farklı etnik kökene sahip vatandaşların (Covid-19 vakası olarak) diğerlerinden daha çok temsil edilip edilmediğine dair veriler elde edebiliriz" şeklinde konuştu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com