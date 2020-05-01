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İsveç Kupası 1 Haziran'da tekrar başlayacak

İsveç Kupası 1 Haziran'da tekrar başlayacak
01.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:48

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen İsveç Kupası mücadeleleri, 1 Haziran'dan itibaren devam edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen İsveç Kupası mücadeleleri, 1 Haziran'dan itibaren devam edecek.

İsveç Futbol Federasyonundan (SVFF) yapılan açıklamada, çeyrek finaller sırasında yarıda kalan İsveç Kupası'nın 1 Haziran'dan itibaren devam edeceği duyuruldu.

Kupada yarı final ve final maçlarının ise 5-9 Haziran ya da temmuz ayında yapılacağı belirtildi.

Daha önce İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) ve İkinci Futbol Ligi'nin (Superettan) 14 Haziran'da başlamasının planlandığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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