İsveç Kraliyet ailesi Avrupa'nın son, ülkesinin ilk aşı olan kişileri oldu
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İsveç Kraliyet ailesi Avrupa'nın son, ülkesinin ilk aşı olan kişileri oldu

16.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:59
İsveç Kraliyet ailesi Avrupa'nın son, ülkesinin ilk aşı olan kişileri oldu

İsveç Kralı Carl Gustaf(74) ve Kraliçe Silvia Gustaf (77), Avrupa'daki Kovid-19 aşısı alan en son Avrupalı ??kraliyet ailesi olurken, aşı uygulamasının 2'inci aşamadan önce gerçekleşmesi tepkilere de neden oldu.

İsveç Kralı Carl Gustaf(74) ve Kraliçe Silvia Gustaf (77), Avrupa'daki Kovid-19 aşısı alan en son Avrupalı ??kraliyet ailesi olurken, aşı uygulamasının 2'inci aşamadan önce gerçekleşmesi tepkilere de neden oldu.

İsveç Kralı Kralı Carl Gustaf (74) ve Kraliçe Silvia Gustaf (77)  koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk dozunu vuruldu. Kral Carl ve Kraliçe Silvia Avrupa'daki Kovid-19 aşısı alan en son Avrupalı ??kraliyet ailesi oldu. Stenhammar Şatosu'nda ilk doz koronavirüs aşısı olan Kral Carl ve Kraliçe Silvia'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kral ve kraliçenin ülkede 2'inci aşama olan 70 yaş ve üzerine aşılama uygulaması başlamadan aşı vurulması eleştirilere de neden oldu. Ülkede 2'inci aşama olarak bilinen 70 ve üzeri yaştaki aşı uygulamasına bugün başlanacağı ifade edildi.

"HERKESİN AŞI OLMAYI TERCİH ETMESİNİ UMUYORUM"

İsveç Kralı Kralı Carl Gustaf aşının ardından instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19'a karşı aşılama şu anda ülkemiz genelinde yapılıyor. Bu zor dönemi birlikte ve bir an önce atlatabilmemiz için önümüzdeki aylarda aşı olma fırsatı olan herkesin aşı olmayı tercih etmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DAKİ KRALİYET AİLELERİNİN AŞI TAVKİMİ

Avrupa'daki Kraliyet ailelerinden 5 Ocak tarihinde ilk kovid-19 aşısı olan kişisi Danimarka Kraliçesi 2'inci Margrethe (80) oldu.  Norveç Kralı 5'inci Harald (83) ve eşi Kraliçe Sonja (83) koronavirüs aşısını 14 Ocak'ta vuruldu. İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth (94) ve eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in (99) 10 Ocak'ta  Windsor Sarayı'nda koronavirüs aşısı olmuştu.


- İsveç
İsveç Kraliyet ailesi Avrupa'nın son, ülkesinin ilk aşı olan kişileri oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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